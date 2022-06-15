قوات الجيش تحبط تسللاً حوثياً في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

احبطت قوات الجيش الوطني، خلال الساعات الماضية محاولة تسلل لمليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً في محافظة تعز.



وأكد مصدر ميداني لـ "سبتمبر نت" أن قوات أحبطت، مساء الإثنين، محاولة تسلل للمليشيا الحوثية شمال غرب المدينة، وأجبرتها على الفرار.

وارتكبت مليشيا الحوثي، 2292 خرقا للهدنة منذ بدايتها، في مختلف جبهات المحور، تنوعت بين هجمات ومحاولات تسلل إلى مواقع الجيش، بالإضافة إلى قصفها لمواقع عسكرية وأحياء سكنية.