شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصناعة والتجارة يبحث مع "وايبو" سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، في مدينة جنيف السويسرية، مع مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية "وايبو" دارين تانج، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك.



وتطرق اللقاء الذي يأتي على هامش انعقاد المؤتمر الـ12 لمنظمة التجارة العالمية بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف الشرفي، مناقشة الصعوبات التي تواجهها اليمن نتيجة الانقلاب الحوثي ونتائجه السلبية على الاقتصاد اليمني التي انعكست على مختلف الاصعدة والمستويات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية وتحول الانقلاب إلى حرب مفتوحة على الشعب اليمني ودول الجوار.

وأوضح الأشول، أن قيادة المجلس الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد العليمي، تعمل على مختلف الصعد لتحقيق السلام الشامل والدائم في ربوع اليمن..مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين منظمة الوايبو واليمن، ومضاعفة دعم اليمن خلال المرحلة القادمة.. مشيداً بتعاون الوايبو في تأهيل وبناء قدرات المختصين في الوزارة بمجال الملكية الفكرية ومساعدة اليمن في المشاريع ومنها ما يخص البن اليمني ذو الشهرة التاريخية.