الزعوري يؤكد على أهمية تظافر الجهود الخاصة برعاية وحماية الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، على أهمية تظافر كافة الجهود الدولية وحشد التمويل لبرامج ومشاريع رعاية وحماية الأطفال ومساندة جهود الحكومة في هذا المجال.



جاء ذلك خلال لقاءه،، بالعاصمة المؤقتة عدن، مدير منظمة رعاية الأطفال بمحافظة عدن ايمانويل يوفوت، والمدير العام لمشروع بوابة التعليم بالمنظمة اليكس اولوبيسا، حيث ناقش معهما البرامج والانشطة التي تنفذها المنظمة في مختلف المجالات الخاصة بالطفولة.

وأوضح الوزير الزعوري، أن الحكومة تعطي رعاية وحماية الأطفال أولوية واهتماماً خاصاً خصوصاً في هذه المرحلة التي تمر بها اليمن والتي انعكست اثارها على كافة شرائح المجتمع بما فيهم الأطفال..مؤكداً ان استمرار الحكومة بالتزامها تجاه قضايا الطفولة ياتي انطلاقاً من الواجب الدستوري والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها الحكومة.

ولفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الى ان الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق الطفولة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة حيال هذه الجرائم..مجدداً استمرار الحكومة في تقديم كل الدعم والمساندة لكافة المانحين والشركاء الدوليين في تنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بالطفولة.

من جانبه اكد مدير منظمة رعاية الأطفال، استمرار المنظمة في تقديم البرامج والمشاريع الخاصة برعاية وحماية الأطفال في عدد من المحافظات والتنسيق مع الوزارة في كافة المجالات..مشيداً بمستوى الدعم والمساندة من قبل الوزارة لفرق عمل المنظمة في اليمن.