شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين اختبارات الفصل الدراسي الثاني لبرنامج تعليم الفتاة بدوعن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشنت امس، امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي الأول 2021- 2022م لبرنامج تعليم الفتاة مساق البكالوريوس، بمركز كلية التربية بدوعن، بتمويل مؤسسة صلة للتنمية ومؤسسة العون للتنمية لعدد 168 طالبة.



وفي حفل التدشين اوضح عميد كلية التربية الدكتور سعيد بلعفير، الامتحانات تقدم لها 168 طالبة من مديريات دوعن وحريضة ووادي العين وعمد في مجال الرياضيات ومجال اللغة العربية ومجال العلوم ومجال الاجتماعيات.