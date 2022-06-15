عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المبعوث الأممي يحيط مجلس الأمن برفض الحوثيين إنهاء حصار تعز

الأربعاء 15 يونيو 2022

الخليج 365

أحاط المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مجلس الأمن بعدم تلقيه ردا على مقترح وافقت عليه الحكومة اليمنية لفتح الطرق إلى تعز المحاصرة.



جاء ذلك خلال جلسة الأمن الثلاثاء حيث أكد المبعوث الأممي أنه بعد جولتين من المداولات حول الخيارات المطروحة من قبل كل جانب، قدم للأطراف مقترحًا لفتح الطرق تدريجيًا في تعز وأماكن أخرى.

وأضاف هانس غروندبرغ في إحاطته "شجعني الرد الإيجابي الذي تلقيته من الحكومة اليمنية وما زلت في انتظار الرد من قبل الحوثيين" في إشارة إلى رفض المليشيات لمقترح رفع الحصار عن تعز من خلال فتح بعض الطرق .

وأوضح هانس غروندبرغ لمجلس الأمن خططه خلال الفترة المقبلة بما في ذلك العمل مع الأطراف لدعم وتنفيذ جميع عناصر الهدنة، والتوصل إلى حلول أكثر استدامة.

وتحدث المبعوث الأممي عن الشروع لاحقا في المفاوضات على المسارين الاقتصادي والأمني وأكد على ضرورة أن يسير هذا العمل في اتجاه التوصل إلى تسوية سياسية.

وأشار غروندبرغ إلى تمديد الهدنة حتى 2 أغسطس/آب، وقال إن الهدنة ما زلت صامدة بعد شهرين ونصف الشهر، حيث شهد اليمن انحسار القتال وانخفاضا عاما في عدد الضحايا المدنيين.

إلا أن عدد الضحايا المدنيين جراء الألغام الأرضية في ازدياد وتستمر الأطراف في الإبلاغ عن انتهاكات مزعومة.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن مكتبه عقد اجتماعين للجنة التنسيق العسكرية ضم الأطراف بالإضافة إلى قيادة قوات التحالف المشتركة حيث اتفقت اللجنة على الاجتماع شهريًا وإنشاء غرفة تنسيق مشتركة لمعالجة القضايا الهامة في الوقت المناسب".

وأشار غروندبرغ إلى تسيير 8 رحلات ذهابا وإيابا بين مطار صنعاء ومصر والأردن، حملت على متنها أكثر من 2700 راكب يمني.

وأكد أنه منذ بدء الهدنة، فاق حجم الوقود الداخل عبر ميناء الحديدة ما دخل من وقود خلال عام 2021 بأكمله.