مليشيا الحوثي تسحب ترخيص جامعة الحكمة بمحافظة ذمار (وثيقة)

المنامة - ياسر ابراهيم - سحبت مليشيا الحوثي ترخيص جامعة الحكمة الخاصة في ذمار جنوبي صنعاء.

وحصل "يمن شباب نت"، على نسخة من قرار محكمة شرق ذمار موجهة إلى وزارة التعليم في حكومة الحوثي التي لا تعترف بها سوى إيران.

تحمل رسالة المحكمة تاريخ الثاني والعشرين من مايو الماضي، تؤكد فيه على الوزارة العمل بقرار سحب الترخيص.

وبحسب مصادر خاصة لـ"يمن شباب نت" فإن وزارة التعليم الحوثية رفضت تعميد شهادات البكالوريوس لطلاب الجامعة وفق نظام التجسير الذي يواصل فيه خريجو المعاهد دراسة البكالوريوس في جامعة الحكمة.

وقالت المصادر إن عشرات الطلبة الخريجين من الجامعة لم يستلموا أي شهادات تخرج، وما زال المئات سيلقون نفس المصير.

