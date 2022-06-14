إب.. مليشيا الحوثي تقتحم مسجد وتعتدي على المصلين

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت مليشيا الحوثي الانقلابية، أحد المساجد في محافظة إب (وسط اليمن)، واعتدت على المصلين، بسبب إذاعة القران الكريم عبر مكبرات الصوت.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي، اقتحمت جامع "الشراعي" بمديرية جبلة، واعتدت على مصلين، بسبب قيام أحد القائمين على المسجد، بتشغيل آيات من القران الكريم بصوت القارئ عبدالرحمن السديس، على مكبرات صوت الجامع.



وأفادت المصادر، أن القيادي المتحوث "فيصل علي غالب" قام مع عدد من عناصره، باقتحام المسجد والاعتداء على عدد من المصلين، وتقطيع أسلاك مكبرات المسجد وتدميرها، مهددين بالسجن والخطف والقتل لمن يفكر بالعودة لتشغيل القران مرة أخرى.



ومؤخراً ضاعفت مليشيا الحوثي من انتهاكاتها ضد الائمة ومؤذني المساجد، ضمن مساعي المليشيا لتطييف المجتمع وفرض لون واحد من الخطاب.

