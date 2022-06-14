شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرنامج السعودي يدشن أربعة مشروعات أمنية في سقطرى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، 4 مشروعات أمنية في محافظة سقطرى، والتي تأتي ضمن مشاريع دعم قطاع بناء القدرات الحكومية اليمنية لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية في المحافظة.



وتضمّنت المشاريع إنشاء مركز شرطة قلنسية، ومركز شرطة مومي، وإنشاء مركز النجدة، وإنشاء مركز جوه.

وتأتي هذه المشاريع ضمن (207) مشروع ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف محافظات الجمهورية.