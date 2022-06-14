هيئة المواصفات تشارك في برنامج تدريبي حول تقليل الانبعاثات الكربونية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

شاركت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، عبر تقنية الاتصال المرئي، في برنامج تدريبي حول تقليل الانبعاثات الكربونية، والذي نظمه مركز التقييس الخليجي للتدريب.



وهدف البرنامج الذي يستمر يومين، إلى إكساب المتدربين خبرات ومهارات علمية حول الاشتراطات والإجراءات التي من شأنها احتجاز الكربون المنبعث من الأنشطة الصناعية لخلق مناخ أفضل، وتعزيز نهج إقتصادي لتدوير الكربون وتخزينه.

وشدد البرنامج، على التوعية بأهمية التشجير والحفاظ على القطاع النباتي.

واختتم البرنامج التدريبي برسم صورة أولية للطريق الصحيح للوصول إلى مناخ سليم بحلول عام 2050م، وتنويع مصادر الدخل بدل الاعتماد على عائدات الهيدروكربونات وغيرها من التدابير التي تتماشى مع الأولويات الوطنية لكل دولة.