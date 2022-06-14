التوقيع على اتفاقية بقيمة ٨ ملايين دولار لتحسين سبل العيش في ١٤ مديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -عبر الاتصال المرئي- امس اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" بقيمة 8 ملايين دولار، لتحسين سبل عيش الأسر اليمنية المعتمدة في دخلها على الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.



ويستفيد من المشروع 34.500 أسرة في 14 مديرية بـمحافظات أبين، والحديدة، والجوف، والمهرة.

وقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، ومدير عام منظمة الفاو شو دنيو.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم معيشة المزارعين ومالكي الماشية والصيادين وحماية الأسر العاملة، وتحسين سبل الوصول في مواقع الإنزال السمكي من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الإنتاجية، وتوفير أدوات صيد الأسماك الأساسية.

كما تهدف أيضا إلى زيادة قدرة إنتاج الغذاء من خلال توفير المدخلات الزراعية، والإنتاج الحيواني من خلال توزيع الأعلاف والمكعبات الملحية، وتطوير قدرات موظفي وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لتقديم التدريب للأسر المستفيدة بالتزامن مع توزيع المدخلات.