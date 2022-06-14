شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورات تدريبية للعاملات الصحيات بلحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

دشن محافظ لحج اللواء الركن أحمد تركي، اليوم، الدفعة الثانية من الدورات التدريبية للعاملات الصحيات المجتمعيات الخاصة بمديريات : تُبَن ، و طُور البَاحَة ، و رَدفَان ، و يَهَر ، و المُفلِحِي ، و المَقَاطِرَة ، بمشاركة 120 متدربة ، بتمويل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة الـ " يونيسيف " .



وأكد المحافظ، أهمية الدورات في رفع قدرات المشاركات بما يسهم في تعزيز وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحسين دخل المشاركات.

الى ذلك وجه المحافظ في اجتماعه بقيادة مكتب مصلحة الضرائب ومدراء عموم عدد من المديريات، بسرعة تحصيل الأوعية الضريبية إلى الخزانة العامة للدولة ، بالتعاون مع أجهزة المؤسسة الأمنية بمديريات رَدفَان، والمِلَاح، وحَالِمَين، وحَبِيل جَبر ، لتوريد الموارد المالية و استحقاقاتها من مكلفيها . . و شدَّد عدم التساهل مع المخالفين غير المنضبطين في تسديد ما عليهم من رسوم رسمية للدولة.