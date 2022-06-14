السقطري يبحث مع الصليب الأحمر توسيع مجالات عمل البعثة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري امس، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر عدن بياتريس اوشلي، توسيع مجالات العمل المشترك بالجانب الانساني للبعثة.



وأشادالسقطري، بما يقدمه الصليب الاحمر من مساعدات انسانية في كافة المجالات واوجه التعاون المشترك بين الوزارة والصليب الاحمر الجهود التي يقدمها من خلال المساعدات الانسانية للمحتاجين..مشيراً الى أهمية وضع آلية مشتركة في تحديد نوعية البرامج والمشاريع وفق الاحتياجات الاساسية خاصة مايتعلق بالمشاريع المستدامة في المجال الزراعي والسمكي.

بدورها قدمت رئيسة بعثة الصليب الأحمر، شرحا مفصلا لما يقدمه الصليب الأحمر من خلال المشاريع والمساعدات الانسانية للمحتاجين.. معبرة عن تقديرها لعلاقة التعاون التي تربط اليمن باللجنة الدولية للصليب الأحمر التسهيلات التي تقدمها لعمل فريق اللجنة.