اخبار الخليج / اخبار اليمن

السقطري يبحث مع الصليب الأحمر توسيع مجالات عمل البعثة بعدن

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السقطري يبحث مع الصليب الأحمر توسيع مجالات عمل البعثة بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري  امس، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر عدن بياتريس اوشلي، توسيع مجالات العمل المشترك بالجانب الانساني للبعثة.

 

وأشادالسقطري، بما يقدمه الصليب الاحمر من مساعدات انسانية في كافة المجالات واوجه التعاون المشترك بين الوزارة والصليب الاحمر الجهود التي يقدمها من خلال المساعدات الانسانية للمحتاجين..مشيراً الى أهمية وضع آلية مشتركة في تحديد نوعية البرامج والمشاريع وفق الاحتياجات الاساسية خاصة مايتعلق بالمشاريع المستدامة في المجال الزراعي والسمكي.

 

بدورها قدمت رئيسة بعثة الصليب الأحمر، شرحا مفصلا لما يقدمه الصليب الأحمر من خلال المشاريع والمساعدات الانسانية للمحتاجين.. معبرة عن تقديرها لعلاقة التعاون التي تربط اليمن باللجنة الدولية للصليب الأحمر التسهيلات التي تقدمها لعمل فريق اللجنة.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا