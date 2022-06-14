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الصحة تناقش مع الوكالة الامريكية للتنمية آلية التنسيق للمشاريع المستقبلية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقشت وكيل وزارة الصحة المساعد الدكتورة إشراق السباعي، امس في القاهرة مع ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، آلية التنسيق للمشاريع المستقبلية بين الوزارة والوكالة.

ويستعرض اللقاء الذي يستمر خمسة أيام جملة المشاريع التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومشروع جون سنو شارب الذي سيمتد حتى سبتمبر من العام المقبل ومشاريع ذات أولوية لرعاية الامهات والمواليد والحد من الوفيات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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