شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة تناقش مع الوكالة الامريكية للتنمية آلية التنسيق للمشاريع المستقبلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقشت وكيل وزارة الصحة المساعد الدكتورة إشراق السباعي، امس في القاهرة مع ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، آلية التنسيق للمشاريع المستقبلية بين الوزارة والوكالة.



ويستعرض اللقاء الذي يستمر خمسة أيام جملة المشاريع التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومشروع جون سنو شارب الذي سيمتد حتى سبتمبر من العام المقبل ومشاريع ذات أولوية لرعاية الامهات والمواليد والحد من الوفيات.