التميمي يفتتح معهد الطبري للعلوم الطبية والتكنولوجيا بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ، اليوم ، معهد الطبري للعلوم الطبية والتكنولوجيا بسيئون.



وتعرف وكيل المحافظة المساعد خلال جولته في القاعات الدراسية، الى شرح واف من ادارة المعهد حول النظام الأكاديمي والتخصصات العلمية للمعهد وهي دبلوم تمريض ، فني صيدلة ، ومساعد طبي عام ، ومختبرات طبية ، ودبلوم مساعد طبيب أسنان.

وأشار الوكيل التميمي، الى أهمية المعاهد العلمية في تلبية احتياجات البلاد من الكوادر الطبية والفنية المتخصصة في المهن الطبية المختلفة والمؤهلة علميا ومهاريا لمواكبة متطلبات التنمية والتطور في البلاد .