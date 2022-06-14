الشرجبي يبحث مع فريق الحوكمة البحرية في البرنامج الإنمائي سبل حماية البيئة في السواحل اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، امس في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق الحوكمة البحرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سبل التعاون لتعزيز حماية البيئة البحرية في سواحل خليج عدن والبحر الأحمر والبحر العربي.



وناقش اللقاء المرحلة الثانية من برنامج الحوكمة البحرية لتعزيز الأمن والسلامة في اليمن، وآليات التنسيق بين الوزارة والبرنامج في الجوانب المتعلقة بحماية البيئة البحرية والموارد المائية.

وأكد الوزير على أهمية المشروع في ظل الانتهاكات العديدة التي تتعرض لها البيئة البحرية في اليمن، والتهديدات البيئية المتفاقمة لخزان صافر النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة بسبب عدم خضوعه للصيانة منذ العام ٢٠١٤، ما ينذر بحدوث أسوأ كارثة بيئية في التاريخ.

وشدد على أهمية التنسيق بين الوزارة والبرنامج لوضع خطط وبرامج مكافحة التلوث في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، والتعاون في بناء القدرات وتطوير خطط الإدارة المتكاملة للمحميات البحرية.

من جانبه أكد خبراء الحوكمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حرص البرنامج على التنسيق مع الوزارة وهيئاتها في الجوانب المتعلقة بالبيئة البحرية وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.