بدء دورة تدريبية تأهيلة للقيادات الصحية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، دورة تدريبية تأهيلية للقيادات الصحية بمديريات سيئون وتريم وشبام والقطن في وادي حضرموت، في مجال إدارة المستشفيات ضمن أنشطة مشروع رأس المال البشري بأشراف مكتب الصحة بالوادي والصحراء ، تحت شعار " نحو تعزيز وتقوية النظام الصحي " بدعم من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.



ويتلقى المشاركون من مديري إدارات الصحة و المستشفيات ومنسقي الجودة بالمستشفيات في المديريات المستهدفة على مدى أربعة أيام، معارف ومفاهيم وخبرات ومهارات في مجالات " القيادة والحوكمة ، و إدارات المعلومات ، والجودة ، و الإمداد والتموين و الطوارئ والكوارث " .

و أوضح مدير مكتب الصحة بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي، بأن الدورة تهدف إلى رفع كفاءات وقدرات الإداريين لتحسين مستوى الخدمات

المقدمة في المستشفيات المستهدفة..مشيرا الى أن القيادة والجودة وسلامة المرضى هي احد ركائز تحسين الجودة في العمل والارتقاء به.