رئيس الوزراء يوجه القوات الأمنية بالالتزام بمتطلبات العمل الأمني وبناء جسور الثقة مع المواطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، القوات الأمنية بالالتزام بالمتطلبات الأساسية للعمل الأمني والمتمثلة بمحاربة الجريمة وملاحقة مرتكبيها، واحترام مبادئ حقوق الإنسان وبناء جسور الثقة مع المواطن وفق سياقات القانون وأطر العدالة.



وأكد الدكتور معين عبدالملك، لدى لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان وعدد من قيادات الوزارة، على أهمية تطوير وتفعيل الجهد الإستخباري في عمل وزارة الداخلية، وأن يكون من أولويات عملها، من اجل تدعيم الأمن والاستقرار في عدن والمحافظات المحررة.. مشيرا الى المهام الجسيمة الماثلة امام وزارة الداخلية وكوادرها في المرحلة الراهنة وما تتطلبه من رفع اليقظة والجاهزية.

واطلع رئيس الوزراء من وزير الداخلية، على تقرير حول الأوضاع الأمنية والجهود المستمرة لضبط الامن والاستقرار، واحتياجات الوزارة اللوجستية لتعزيز دورها في القيام بواجباتها، إضافة الى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط مرتكبي جرائم التقطعات في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج.. وشدد بهذا الخصوص على ضرورة تعزيز اليقظة والجاهزية الأمنية وتفعيل العمل الاستخباري لضبط العناصر التخريبية والارهابية والاجرامية والحفاظ على الامن والاستقرار.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة ونائب وزير المالية هاني وهاب.