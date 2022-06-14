مليشيا الحوثي ترتكب 185 خرقاً للهدنة الأممية خلال يومين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران (185) خرقاً للهدنة الأممية خلال يومي السبت والأحد (11- 12 يونيو) في جبهات الحديدة وتعز وحجة ومارب والجوف والضالع.



وتوزّعت بين 51 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و37 خرقاً بجبهات محور تعز، و32 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و27 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و25 خرقاً جنوب وغرب وشمال مارب، و12 خرقاً في جبهات محافظة الجوف، وخرقاً واحداً في محور الضالع.

وتنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش في كافة الجبهات بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة وبالقنّاصة، ونتج عنها استشهاد 5 من أبطال الجيش وإصابة 15 آخرين.

إضافة إلى استحداث خنادق وتحصينات وشق طرقات فرعية (بالشيولات) غرب وشمال غرب مارب وشرق حزم الجوف، لليوم الثاني على التوالي، وكذا نشر طائرات مسيّرة استطلاعية في مختلف الجبهات.