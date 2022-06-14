باصره يلتقي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

التقى نائب رئيس مجلس النواب، المهندس محسن باصرة، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، دوارتي باشيكو.



حيث عبر نائب رئيس مجلس النواب عن الشكر والتقدير للجهود التي يقوم بها الاتحاد البرلماني الدولي في الوقوف الى جانب الشعب اليمني ومجلس النواب في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها اليمن نتيجة انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.

واشار الى حجم المعاناه التي يعيشها الشعب اليمني جراء الممارسات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الانقلابية رفضها للسلام والعمل على تقويض كل المبادرات والمساعي المحلية والإقليمية والدولية الهادفة الى احلال السلام في اليمن في إصرار منها على المزيد من ممارسة العنف والقتل والتنكيل بحق أبناء شعبنا ومصادرة الحقوق والحريات.

حيث طالت الممارسات أعضاء مجلس النواب وعدد من الصحفيين والناشطين من خلال إصدارها بما يسمى باحكام الاعدام ومصادرة الممتلكات.

وأكد نائب رئيس المجلس أن الشرعية الدستورية قدمت الكثير من التنازلات حرصاً منها على إحلال السلام ورفع المعاناه عن الشعب اليمني غير أن مليشيات الحوثي ورغم الهدنة مستمره في التعبئة والحشد الى جبهات القتال بالمقاتلين، وإقامة معسكرات للاطفال للتدريب على القتال وهو ما يتنافى مع المواثيق الدولية ويؤكد أن هذه المليشيات ترفض خيارات السلام.

وتطرق إلى المخاطر الجسيمة التي تشكلها الناقلة صافر ورفض المليشيات الحوثية في السماح للمختصين الدوليين في معالجة هذه المخاطر وتحويلها الى قضية ابتزاز للمجتمع الاقليمي والدولي.. مشيدا بدعم السعودية بمبلغ 10 ملايين دولار لتلافي التلوث عن الناقلة صافر.

من جانبه اكد رئيس الاتحاد البرلمان الدولي موقف الاتحاد المساند للشعب اليمني وأمنه واستقراره ووحدته ..مؤكداً ترحيبه بالدعوة لزيادة العاصمة المؤقته عدن خلال الشهر القادم وحضور فعاليات جلسات المجلس.

حضر اللقاء اعضاء مجلس النواب الشيخ مبخوت بن ماضي و عبدالله نعمان والدكتور مهدي عبد السلام والدكتور نجيب غانم و انصاف علي مايو