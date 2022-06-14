شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في عدن لمناقشة دعم أممي للقطاع الصحي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع مشترك بين البرنامج الوطني للامداد الدوائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونيبس، دعم ترميم وصيانة منظومة التبريد بالبرنامج وعمل منظومة مركزية لاطفاء الحريق.
واقر الاجتماع الذي ضم مديرة البرنامج الدكتورة سعاد الميسري، ومستشار برامج المشاريع لمكتب اليونيبس الدكتور خلدون صالح، صيانة وتأهيل خمسة هناجر داخلية، لتحسين منظومة العمل في البرنامج الوطني للامداد الدوائي.