اجتماع في عدن لمناقشة دعم أممي للقطاع الصحي

واقر الاجتماع الذي ضم مديرة البرنامج الدكتورة سعاد الميسري، ومستشار برامج المشاريع لمكتب اليونيبس الدكتور خلدون صالح، صيانة وتأهيل خمسة هناجر داخلية، لتحسين منظومة العمل في البرنامج الوطني للامداد الدوائي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012