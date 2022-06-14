بلادنا تشارك في المؤتمر لـ12 لمنظمة التجارة العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

شاركت بلادنا في المؤتمر الـ12 لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، بوفد ترأسه وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول.



ويناقش المؤتمر بمشاركة 187 دولة، عدد من المواضيع ذات الصلة بالأمن الغذائي العالمي وتاثيرات الصراعلت وجائحة كورونا على سلاسل الإمداد الغذائي.

واشار الاشول في كلمة اليمن بالمؤتمر، إلى الدور المعول لمنظمة التجارة العالمية للتصدي ومواجهة العواقب المترتبة من جائحة كورونا من خلال الاتفاق على الإعفاء من اتفاقية تريبس المتعلقة بأزمة الغذاء وإعانات مصائد الأسماك والإصلاح الزراعي فضلا عن إصلاح منظمة التجارة العالمية ومساهمة المنظمة في التغلب على الأزمات العالمية العالقة والتعافي الاقتصادي وإظهار فوائد النظام التجاري متعدد الأطراف، وخاصة لليمن وغيره من الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات.

وتطرق للتحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني نتيجة الانقلاب المشؤوم في اليمن والنتائج السلبية التي عكست على مختلف المستويات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية...موضحاً ان برنامج الأغذية العالمي قدر عدد اليمنيين الذين ليس لديهم ما يكفي من الغذاء ما يصل إلى 20 مليون، مع وجود أكثر من 17 مليون يعانون من إنعدام الأمن الغذائي.

وجدد الاشول، دعوة الحكومة اليمنية جميع شركاء التنمية، بما في ذلك أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى دعم جهود القيادة الجديدة لإنقاذ اليمن من الوضع الكارثي المستمر واستعادة التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل والمساهمة في الاستقرار والنمو والسلام.. مثمناً بالوقت نفسه دعم الشركاء التنمويين من الأشقاء والأصدقاء المستمر و مساعيهم في التغلب على هذه الصعاب وأحلال السلام وانتعاش النشاط الاقتصادي والتجاري المأمول.