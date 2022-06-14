البكري يؤكد على ضرورة النهوض بالعمل الرياضي بعيداً عن المماحكات السياسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، على ضرورة النهوض بالعمل الرياضي بعيدًا عن المماحكات السياسية، والحفاظ على الممتلكات العامة للأندية في العاصمة المؤقتة عدن، والجلوس مع إداراتها لحل المشاكل والمعوقات التي تعترض سير عملها .



واشاد خلال تفقده سير العمل في مكتب الوزارة بعدن، بالجهود التي يبذلها المكتب في تسيير الكثير من الأنشطة والفعاليات الرياضية والإرتقاء بها .. موجهاً بصرف مستحقات الأندية في المحافظة، وإعادة النظر في مخصصاتها بما يتوافق ومجمل الأنشطة التي تقوم بها، وكذا صيانة أرضية ملعب الشهيد الحبيشي ومعالجة مشاكل الإضاءة فيه، واستكمال الأعمال في صالة الفقيد علي اسعد مثنى، وربطها بالتيار الكهربائي ورفع تقرير بأهم احتياجاتها .

كما وجه بتشكيل لجنة للنزول إلى الأندية لتقييم عملها، وإشراك موظفي المكتب في الدورات التدريبية والتأهيلية التي تقام بمركز برنامج الشباب بالمدينة الرياضية .

من جانبه استعرض مدير عام مكتب الشباب والرياضة بعدن عرفات الضالعي الفعاليات والأنشطة التي ينفذها المكتب على الصعيد الرياضي والشبابي وبرامج تأهيل وتدريب الشباب، بالإضافة إلى المشاكل والمعوقات التي تحول دون تنفيذ وإقامة الكثير من الفعاليات والهموم التي تعاني منها الأندية الرياضية في عدن .. مثمناً إهتمام الوزارة وتسهيلها للكثير من الفعاليات الرياضية والشبابية .

رافق الوزير في زيارته وكيل قطاع الرياضة خالد محسن الخليفي، والوكيل المساعد لقطاع الشباب عبدالله مهيم.

من جانب آخر، ناقش وزير الشباب والرياضة، مع قيادة الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة، خطة نشاط الاتحاد للفترة القادمة.

وأكد الوزير خلال اللقاء، أن أمام قيادة الاتحاد مهمة صعبة في مواصلة طريق التطوير للعبة والارتقاء بنتائجها في المشاركات الخارجية .. منوهاً بجهود رئيس الاتحاد السابق محسن صالح ربيد الذي وافته المنية اواخر الشهر الماضي .