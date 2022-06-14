رشاد العليمي يستقبل رئيس البرلمان العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، الاثنين في مقر اقامته بقصر القبة في العاصمة المصرية القاهرة رئيس البرلمان العربي، عضو مجلس النواب البحريني، عادل العسومي، وذلك بحضور عضوي مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة.



وخلال اللقاء أعرب الرئيس عن تقدير مجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني، لدور البرلمان العربي في دعم اليمن ومؤسساته الشرعية، وما يبذله من جهود لتعزيز العمل العربي المشترك.

واشار فخامة الرئيس الى اهمية دور البرلمانات العربية في تصحيح الصورة المشوشة بشأن القضية اليمنية العادلة، وانصاف دول تحالف الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، اللتين تتصدران واجب الدفاع عن اليمن والامة العربية.

وتحدث فخامة الرئيس، حول مستجدات الاوضاع اليمنية، وجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من اجل دعم جهود السلام، وتثبيت الهدنة، مقابل تعنت المليشيا الحوثية ازائها.

من جانبه أعرب رئيس البرلمان العربي عن تهانيه لفخامة الرئيس ومجلس القيادة الرئاسي بتولي السلطة، مؤكدا موقف البرلمانات العربية الثابت الى جانب الشعب اليمني وحقه في استعادة دولته، وانهاء الانقلاب المدعوم من النظام الايراني.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وسفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم.