رئيس مجلس القيادة يستقبل رئيس الوزراء المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، في مقر اقامته بقصر القبة في القاهرة، الاثنين، رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي في اول زيارة رسمية لرئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي الى جمهورية مصر العربية الشقيقة.



وفي اللقاء الذي حضره اعضاء مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، اشاد فخامة الرئيس بدور مصر قيادة وحكومة وشعبا وموقفها الثابت الى جانب القيادة اليمنية الشرعية، بما في ذلك استضافة اكثر من مليون يمني ممن شردتهم المليشيات الانقلابية المدعومة من النظام الايراني.

كما اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالنهضة العمرانية المبهرة التي تشهدها جمهورية مصر العربية بقيادة اخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واعتبرها مكسبا للشعب المصري، والامة العربية.

واشار الى اولويات التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة وفي المقدمة التحضير لاستئناف اجتماعات اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين، والتوقيع على اتفاقات التعاون، خصوصا في الجوانب الخدمية والانسانية، اضافة الى التسهيلات الاضافية للمقيمين والوافدين اليمنيين الى الاراضي المصرية.

وتطرق فخامة الرئيس، الى مستجدات الاوضاع الاقتصادية والخدمية في المحافظات المحررة، ومبادرات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من اجل دعم جهود السلام، وتثبيت الهدنة، مقابل تعنت المليشيا الحوثية والاستمرار في التحشيد الحربي، والخروقات المتكررة للهدنة الاممية.

من جانبه أكد رئيس الوزراء المصري، حرص حكومته على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يرقى الى عراقة العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

واشار الى ان الحكومة المصرية منفتحة على كافة اشكال الدعم بما في ذلك امكانية منح مزيد التسهيلات في الاجراءات المتعلقة بالإقامات والتأشيرات الممنوحة لليمنيين.

حضر اللقاء عن الجانب اليمني، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية احمد بن مبارك، وسفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم.

كما حضرها عن الجانب المصري مساعد اول رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين.