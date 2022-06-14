رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث رئيس مجلس الشورى، الدكتور، أحمد عبيد بن دغر،، مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باشيكو، علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تطورها وتعزيزها.



وخلال اللقاء استعرض الدكتور بن دغر آخر المستجدات على الساحة اليمنية .. مشيداً بجهود الاتحاد البرلماني الدولي لانهاء الازمة الراهنة التي بدأت بالانقلاب الحوثي على الشرعية والدولة اليمنية.

واشار الدكتور بن دغر، إلى إن استمرار العدوان الحوثي على الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية وما نتج عنه من مخاطر، يهدد وحدة اليمن وأمنه واستقراره ويضاعف من أزمته الوطنية .. موضحاً ما أحدثه الانقلاب من إراقة للدماء وتدهور الوضع الانساني في اليمن، وإهدار للقدرات الوطنية وتهديد للأمنين الإقليمي والدولي.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، دعم الجهود الرامية لاحلال السلام واستعادة الدولة في اليمن وانهاء الانقلاب .. لافتاً إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البرلمان اليمني بغرفتيه التشريعيتين مجلس النواب والشورى، والاتحاد البرلماني الدولي.