رئيس واعضاء مجلس القيادة يزورون العاصمة الإدارية المصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، واعضاء مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، الاثنين، بزيارة الى مشروع العاصمة الادارية المصرية، في اطار زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.



وكان في استقبال الرئيس واعضاء مجلس القيادة، عدد من المسؤولين والمهندسين المصريين الذين قدموا شرحا مفصلا حول مشروع العاصمة الادارية، وسير العمل فيها وخدماتها المستقبلية.

وجال رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس، والوفد المرافق، في الحي الحكومي الذي يضم مقار الوزارات والمؤسسات، كما زار عددا من معالم المدينة بما فيها مسجد مصر، وساحة الشعب، والنصب التذكاري ومدينة الفنون، وغير ذلك من مرافق العاصمة الادارية العملاقة التي تقع على مساحة 170 الف فدان.

واشاد الرئيس رشاد العليمي، بالتجربة العمرانية المصرية الفريدة في تخطيط وتصميم العاصمة الادارية الجديدة، التي ستمثل نقلة نوعية في هذا الجانب على مستوى المنطقة ضمن ما يسمى بمدن الجيل الرابع، التي ستدار بمنظومة ذكية متكاملة.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اهمية الاستفادة من هذه النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مصر بقيادة اخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال ان اليمن ينشد دعما مصريا منسقا مع حلفائنا في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، الذين يبذلون كل الجهد والدعم السخي لإعادة اعمار المحافظات المحررة.

شارك في الجولة الميدانية عن الجانب اليمني مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية الدكتور احمد بن مبارك، وعن الجانب المصري وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي رئيس بعثة الشرف المرافقة.