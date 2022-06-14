رئيس واعضاء مجلس القيادة يبحثون مع مشيخة الازهر الشريف سبل مواجهة الافكار الضالة والمتطرفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

زار الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، الاثنين مشيخة الازهر، حيث كان في استقبالهم شيخ الازهر فضيلة الدكتور احمد الطيب، وعلماء الازهر الشريف.



واشاد الرئيس بالدور الكبير الذي يضطلع به الازهر الشريف، في نشر ثقافة الاعتدال والوسطية ومواجهة افكار الارهاب والتطرف والغلو.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان الازهر كان وسيظل بالنسبة لليمنيين، منارة كبرى لإعلاء قيم الاسلام، واشاعة الحوار والتعايش بين الحضارات والديانات السماوية.

وتحدث فخامة الرئيس خلال اللقاء بشيخ وعلماء الازهر، حول الظروف القاهرة التي يعيشها اليمن جراء الحرب التي فجرتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، وما يتطلبه ذلك من دعم واسناد عربي واسلامي لمواجهة الافكار الهدامة، وحملة التغرير الواسعة بشباب واطفال البلاد، واستقطابهم الى محارق الموت، والضلال.

وأعرب فخامة الرئيس واعضاء مجلس القيادة عن ثقتهم بتفعيل دور الازهر الشريف للمساعدة في تأهيل وتدريب الائمة اليمنيين على نهج الاعتدال وتفنيد خطاب الخرافة، والحق الالهي، وولاية الفقيه الذي يكرسه عملاء ايران في اليمن.

من جانبه رحب امام الازهر فضيلة الدكتور احمد الطيب بفخامة الرئيس واعضاء مجلس القيادة، والوفد المرافق لهم، وهنأهم بتولي السلطة في البلاد.

واكد فضيلته استعداد الازهر الشريف لتقديم كافة اشكال الدعم ذات الصلة بمهام المشيخة الاسلامية، بما في ذلك زيادة عدد المنح الدراسية للطلاب اليمنيين، وبناء خطة منسقة بين الجانبين لتأهيل الائمة والدعاة على ثقافة الاعتدال والوسطية، ومكافحة خطاب العنف، والارهاب، والتضليل.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية احمد بن مبارك، وسفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم.