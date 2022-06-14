البيضاء.. مليشيات الحوثي تطلق النار على نزلاء السجن المركزي برداع وتصيب 5 بجروح

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب خمسة سجناء على الأقل، الاثنين، جراء اقتحام ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للسجن المركزي في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "عناصر ميليشيات الحوثي هاجمت صباح اليوم السجن بالرصاص الحي والقنابل الغازية في محاولة لفض احتجاج النزلاء على سوء المعاملة ما أدى إلى إصابة 5 بعضهم بجروح خطيرة".



وأوضح أن "مدير سجن رداع المعين من قبل ميليشيات المدعو عبدالكريم المطري، كان قد منع الزيارات على السجناء وقطع عنهم الأكل والشرب والدواء المقدم من أهاليهم".



وأضاف المصدر، أن "نزلاء السجن البالغ عددهم أكثر من 500 شخص، احتجوا على تصرفات وممارسات إدارة السجن، فقامت عناصر تابعة لمدير السجن بالاعتداء عليهم بوحشية".



وقال إن الاعتداء الحوثي أسفر عن إصابة من نزلاء السجن وهم "حسين حسن شربة، ونصر عباد السندي، وناصر هليل المسعودي، وعبدالله هليل المسعودي، وصالح ضيف الله الطاعسي".



ولفت المصدر، إلى أن مدير السجن المطري، نقل المصابين إلى جهة مجهولة، مشيرا إلى وجود حالات اغماء واختناقات بين السجناء جراء قنابل الغازات التي القتها المليشيا لتفريقهم".



والخميس الماضي تُوفي الشاب وسيم أحمد مقبل الشخفير (25 عاما)، بعد إقدامه على الانتحار في السجن المركزي بمديرية رداع نتيجة رفض إدارة السجن التابعة لمليشيات الحوثي بالإفراج عنه رغم من وجود أوامر إفراج.

