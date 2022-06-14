عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إصابة 5 سجناء أثناء إخماد الحوثيين احتجاجات في مركزي رداع

الثلاثاء 14 يونيو 2022

الخليج 365

أصيب عدد من السجناء، أثناء محاولة ميليشيا الحوثي، الاثنين، إخماد احتجاجات على تردي الأوضاع وسوء المعاملة في السجن المركزي بمدينة رداع، التابعة لمحافظة البيضاء وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية إن العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، اقتحموا ساحات وعنابر السجن المركزي في رداع، عقب احتجاجات لنزلائه على تردي أوضاع السجن وسوء المعاملة التي يتلقونها من قبل عناصر الميليشيا داخل السجن.

وأوضحت المصادر، أن عناصر الميليشيا اقتحموا السجن واعتدوا بالضرب على السجناء، كما أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وذكرت المصادر، أن الحصيلة الأولية للجرحى تشير إلى سقوط خمسة سجناء على الأقل هم: حسين حسن شربه، ونصر عباد السندي، وناصر هليل المسعودي، وصالح ضيف الله الطاعسي، وعبدالله هليل المسعودي. وأن حالة بعضهم حرجة.

وطبقا للمصادر، فإن الاحتجاجات اندلعت بعد ثلاثة أيام من وفاة السجين وسيم احمد مقبل الشخفير، ٢٥ عاما، بسبب تدهور حالته الصحية داخل السجن، وعدم سماح الحوثيين بإسعافه إلى المستشفى أو منحه أي رعاية طبية.