عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر تجدد دعمها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني

الثلاثاء 14 يونيو 2022

الخليج 365

جددت مصر دعمها لمجلس القيادة الرئاسى اليمنى، ولكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، الإثنين، لرئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بمقر إقامته بالقاهرة، بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي المرافقين للعليمي، ووزير خارجية اليمن، وسفير اليمن في القاهرة.

وأكد رئيس الوزراء المصري تأييد بلاده لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق، وينهي معاناته الإنسانية، وفق مرجعيات الحوار الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية، ومخرجات المشاورات اليمنية الأخيرة في الرياض، التي نتج عنها تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وكذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما شدد على الموقف المصري الثابت بدعم الشرعية في اليمن، وتأييد وحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، وكذلك دعم مصر لمؤسسات الدولة اليمنية، لا سيما وأن أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري، وأمن المنطقة العربية، ومنطقة البحر الأحمر.

من جانبه، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني التحديات المختلفة التي يواجهها اليمن في المرحلة الراهنة، والجهود التي يقوم بها المجلس الرئاسي لمواجهة تلك التحديات، في إطار ما تعهد به أمام مجلس النواب اليمني.

وتطرق العليمي إلى أهمية عقد اجتماعات الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة بين مصر واليمن، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بالفعل بين الجانبين. كما أشار إلى مقترح إنشاء خط بحرى بين عدن والموانئ المصرية، من أجل تسهيل حركة التجارة.

والسبت، عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مباحثات مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، شملت عدة قضايا أبرزها تعزيز الأمن في البحر الأحمر، وجهود الحكومة اليمنية لاستعادة السلام والاستقرار، وسبل التغلب على التحديات التي تواجهها، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.