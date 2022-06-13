اليمن.. مقتل مواطن ونجله بانفجار لغم أرضي زرعته عصابة الحوثي جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مدنيان، الاثنين، بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن" أحمد عبدالله الزمي ونجله صبري البالغ من العمر 16 عاما، قتلا جراء انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي في مديرية حيس".



وأوضح المصدر، أن انفجار اللغم وقع بينما كان المواطن ونجله في طريقهما إلى صنعاء عبر طريق فرعي بمنطقة الخبت، نتيجة إغلاق ميليشيات الحوثي للطرق الرئيسية في الحديدة".



والسبت الماضي، قتل 5 مدنيين وأصيب 6 آخرين بينهم نساء وأطفال معظمهم في الحديدة، جراء الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية.



وأواخر مايو الماضي، أعلن المرصد اليمني للألغام، مقتل 9 مدنيين وإصابة 8 أخرين بينهم نساء وأطفال جراء الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي خلال أقل من 72 ساعة فقط في محافظتي الحديدة والبيضاء.



وناشد المرصد، المبعوث الأممي إلى اليمن، وكافة المنظمات والحكومات الداعمة لحقوق الإنسان؛ الضغط على الحوثيين للتوقف فورا عن زراعة المزيد من الألغام وتسليم خرائط المناطق الملوثة لتفادي سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.



وتؤكد تقارير حكومية وحقوقية، أن "مليشيا الحوثي الإرهابية زرعت مليوني لغم مختلفة الأشكال والأحجام وبطريقة عشوائية في عدد من المناطق اليمنية، في أوسع عملية زراعة للألغام منذ الحرب العالمية الثانية".



وكانت الحكومة اليمنية أعلنت في وقت سابق من العام الجاري، أن الألغام الحوثية تسببت بمقتل وإصابة أكثر من سبعة آلاف مواطن مدني غالبيتهم من النساء والأطفال.

