شكرا لبحثكم عن خبر الإدارة التنظيمية في منسقية الانتقالي تعقد لقاءً تشاورياً مع رؤساء وقيادات المنسقيات في جامعة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

العاصمة عدن - غمدان الشعيبي

عقدت الإدارة التنظيمية في المنسقية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي في جامعة عدن، صباح اليوم الإثنين، لقاءً تشاورياً مع رؤساء وقيادات المنسقيات وكيفية تعزيز دورها في الكليات، وذلك برعاية المنسقية العليا للانتقالي في جامعة عدن، في مقر المنسقية بالعاصمة عدن.

وفي بداية اللقاء وقف الحاضرون دقيقة حداد، لقراءة الفاتحة لروح فقيد الوطن المناضل د. محسن وهيب عميد كلية التربية صبر بمحافظة لحج، والذي وافته المنية يوم أمس الأحد في احد مستشفيات دولة مصر العربية نتيجة مرض عضال ألم به.

وناقش د. يحيى شايف الشعيبي رئيس المنسقية العليا للانتقالي في جامعة عدن، مع قيادات المنسقية سبل تفعيل عمل إدارات المنسقيات في كليات جامعة عدن، وتكثيف النشاطات الدورية، مؤكدا على أهمية العمل التنظيمي كونه المحور الأساسي للنهوض بعمل المنسقيات في كليات جامعة عدن.

من جانبه قدم د. هشام علي الخُبش رئيس الإدارة التنظيمية في المنسقية العليا للانتقالي شرحاً مفصلاً حول مهام الإدارة على مستوى المنسقيات في كليات جامعة عدن ، مؤكداً على أهمية التناغم والترابط بين الهيكلين من أجل سلاسة تنفيذ الأعمال بينهما.

كما تطرق الخُبش إلى أهمية عقد الاجتماعات في موعدها، ورفع محاضرها وتقاريرها بشكل منتظم مع الأخذ بالملاحظات التي قُدمت بعين الاعتبار للاستفادة من خبرات العمل التنظيمي.

واختتم اللقاء التشاوري بعدد من التوصيات والمقترحات التي تعزز من العمل التنظيمي في المنسقيات كليات جامعة عدن.