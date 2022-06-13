شكرا لبحثكم عن خبر إستكمال أعمال الرفع المساحي لصيانة شارع رئيسي بالشيخ عثمان في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أستكملت الفرق الفنية التابعة لصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن من أعمال الرفع المساحي للشارع الممتد من جولة السيلة الى جولة 22 مايو بمديرية الشيخ عثمان في العاصمة عدن. وقامت الفرق الفنية بالمسح حسب المواصفات والقواعد الارشادية لتخطيط الشوارع الحضرية. وذلك بما يساهم بفعالية في تطوير أدائها اجتماعيا واقتصادياً حيث تهدف الى تطوير الشوارع الحضرية. الجدير بالذكر أن العاصمة عدن سوف تشهد خلال الأسابيع القليلة القادمة العمل في صيانة وتحسين السلامة المرورية للخط البحري وصيانة وإعادة تأهيل جولة كالتكس وايضا صيانة وإعادة تأهيل خط كالتكس الى الغزل والنسيج وصيانة وإعادة تأهيل شارعي محمد علي لقمان والعيدروس في صيرة والسواعي بالمعلا إضافة إلى العمل الجاري في صيانة وإعادة تأهيل خط سوزوكي الرحاب وخط مستشفى عدن إلى بوابة قصر المعاشيق بصيرة. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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