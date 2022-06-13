محافظ تعز يناقش مع وفد منظمات الأمم المتحدة الإحتياجات الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش محافظ تعز نبيل شمسان اليوم مع وفد منظمات الأمم المتحدة برئاسة نائب منسق الشئون الانسانية للأمم المتحدة باليمن ديجو زوريلا، الإحتياجات الأساسية التي من شأنها تخفيف حدة المعاناة الإنسانية لأبناء المحافظة.



وفي اللقاء أكد المحافظ شمسان على اهمية زيارة وفد منظمات الأمم المتحدة للاطلاع على معاناة أبناء تعز عن قرب وخصوصا المعاناة الناجمة عن الحصار المفروض من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية جراء إغلاق الطرق الرئيسية الامر الذي أدى الى صعوبة التنقل والسفر وارتفاع كلفة السلع والبضائع بزيادة كبيرة عن كل المحافظات .. مطالبا المنظمات الاممية برفع صوتها وممارسة دورها في الضغط لفتح الطرقات والتي تمثل أهم القضايا الإنسانية التي نعاني منها.

وتطرق المحافظ شمسان الى احتياجات المحافظة في قطاعات التعليم الصحة والمياه والصرف الصحي ودعم النازحين ونزع الالغام وتعزيز نشاط برنامج الغذاء وكل المنظمات للكثافة السكانية للمحافظة .. منوهاً بالجهود والتدخلات المختلفة لهذه المنظمات خلال المرحلة السابقة وأهمية توسيع دائرة البرامج والأنشطة الإنسانية بما يلبي الاحتياجات السكانية في المديريات ومنها مديريات الساحل والحوبان.

من جانبه اشار المسؤول الأممي الى ماتبذله الامم المتحدة عبر مبعوثها من مهام من أجل فتح الطرقات .. مضيفاً أن الوفد سيركز على المواضيع والقضايا الانسانية من خلال مكاتبه في التربة والمخأ وإب .

وتطرق رئيس الوفد الاممي الى ماقدمته المنظمات من مشاريع وأنشطة خلال الفترة السابقة وأن هناك اعتمادات مخصصة للمياه والصرف الصحي وعدد من الاحتياجات المهمة على الرغم من شحة التمويل .. مشيراً الى أن هدف الزيارة هي الاطلاع على حجم المعاناة ومعرفة الاحتياجات الملحة والرفع بها للشركاء الدوليين للاسهام في تنفيذها خلال المرحلة القادمة.

كما استمع الحاضرون الى مداخلات لوكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية المياه والصحة والتخطيط والاشغال وصندوق النظافة والتحسين والمرأة والشباب والنازحين وإزالة الالغام تطرقت في مجملها للاوضاع والاحتياجات وأهمية إسهام المنظمات الأممية في تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب واستمرار الحصار.

عقب ذلك قام نائب منسق الشوؤن الانسانية ومنظمات الأمم المتحدة بزيارة ميدانية لشوارع المدينة وزيارة منطقة الجحملية ومديرية صالة للاطلاع على حجم الدمار في المنازل ومعاناة السكان وزيارة النازحين وزيارة وحدة صخ المياة.