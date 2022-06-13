محافظ شبوة حجر اساس مشروع المحطة المركزية للغاز المنزلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

وضع محافظ شبوة، عوض ابن الوزير العولقي، اليوم ومعه المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن وهيط حجر الاساس لمشروع المحطة المركزية للغاز المنزلي بالمحافظة في اطار المخطط الهيكلي للمنطقة الصناعية بمدينة عتق.



وأشار المحافظ العولقي إلى أهمية هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بتمويل من الشركة اليمنية للغاز في تأمين احتياجاتها من مادة الغاز المنزلي ، وايجاد المعالجات الجذرية لظاهرة ازماتها التموينية من الغاز .

فيما استعرض بن وهيط المواصفات التقنية والفنية للمنشأة التي ستقام على مساحة تقدر بـ 31 الف و 460 متر مربع وستعمل على تحقيق الاستقرار التمويني من مادة الغاز المنزلي بالمحافظة خاصة .

حضر التدشين وكلاء المحافظة علي الكندي وسالم البابكري وسالم الاحمدي وسالم النسي، ومدير امن المحافظة العميد عوض الدحبول، ونائب المدير التنفيذي للشركة المهندس ناصر المقرحي، ومدير عام مكتب الغاز بالمحافظة المهند محمود العمري .