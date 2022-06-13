محافظ الحديدة يطالب بإعتماد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أشاد محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، بالجهود المبذولة والأنشطة التي يقوم بها المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، وحملات التوعوية، التي استهدفت المناطق وقرى مديرتي حيس والخوخة، جنوب المحافظة.



جاء ذلك خلال حضوره إختتام حملات توعية المجتمع من خطر الألغام والمتفجرات التي زرعتها مليشيا الحوثي، المدعومة إيرانيا، اليوم، بمدينة حيس، بحضور عدد من القيادات العسكرية والسلطة المحلية وشخصيات إجتماعية، وجمع من المواطنين بالمديرية.

ووجه المحافظ الطاهر، بتوفير الدعم المادي والمعنوي لفريق المركز، لتكثيف جهوده، مطالباً باعتماده وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة، نظراً للحاجة الماسه لذلك، لما تعانيه المنطقة، من كثرة الألغام التي زرعتها ميلبشيا الحوثي.

تخلل الحفل تقديم عرض فيلم يوضح انشطة فرق انتزاع الألغام والتوعية والمسح بالإضافة إلى اثار الألغام المدمرة ومآسيها والضحايا المدنيين.