البكري يؤكد على اهمية تفعيل النشاط الرياضي والشبابي في جامعة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

اشاد وزير الشباب والرياضة نايف البكري، بدور اتحاد طلاب جامعة عدن في تبني قضايا الشباب والطلاب..مؤكداً على اهمية تفعيل النشاط الرياضي والشبابي في الجامعة.



واكد الوزير البكري خلال لقائه ،الأحد، قيادة اتحاد طلاب جامعة عدن، ان الوزارة تولي الشباب اهتماماً كبيراً بينهم الشباب الجامعي في عدن المنارة ومنبع التنوير..مجدداً استعداد الوزارة لرعاية ودعم الأنشطة الرياضية الجامعية المختلفة للشباب والفتيات، بالإضافة إلى دعم الفعاليات الإبداعية من خلال أسبوع الطالب الجامعي..موجهاً بفتح الملاعب والصالات الرياضية أمام شباب الجامعة لممارسة أنشطتهم بانتظام واستمرارية.

من جانبهم، ثمن شباب الجامعة اهتمام الوزير البكري وتفاعله مع قضاياهم الملحة..مقدمين شرحاً وافياً عن أبرز المشاكل التي تواجههم.