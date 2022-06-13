تدشين حملة نظافة واسعة للأخوار والشواطئ والمحميات في سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل محافظة سقطرى العميد الركن صالح سعد، امس ومعه مدير الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة سالم حواش ومدير صندوق النظافة أحمد صالح، حملة نظافة للأخوار والسواحل والمحميات الطبيعية بدعم من برنامج الدعم التكاملي لصون وتنمية أرخبيل سقطرى.



وتهدف الحملة التي تستمر شهرين، الى رفع وإزالة النفايات والمخلفات البلاستيكية المتواجدة في الاخوار والشواطئ والمحميات، وكذا إظهار المحافظة بصوره جميلة.

وشدد وكيل المحافظة، على إلى أهمية الحملة في إزلة المخلفات والحد من تكدس النفايات خصوصاً مع بدء موسم الرياح..مشيداً بدعم برنامج الدعم التكاملي لصون وتنمية أرخبيل سقطرى.