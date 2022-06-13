شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء في سيئون يناقش معوقات تفعيل دور الشرطة القضائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفذت مؤسستي تمكين والشهيد بن حبريش للتنمية، اليوم، بمدينة سيئون في محافظة حضرموت، لقاءا تشاوريا لمناقشة معوقات تفعيل دور الشرطة القضائية، وكيفية التغلب عليها بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن، ضمن أنشطة برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي في اليمن.

