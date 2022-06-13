شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز نقل الدم بعدن ينفذ حملة وطنية للتبرع بالدم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلن المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه في محافظة عدن، عن اعتزامه اطلاق حملة التبرع بالدم للمرضى المحتاجين للدم في جميع المستشفيات الثلاثاء المقبل.



واوضحت مديرة المركز الدكتورة حنان عمر، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المركز سينفذ هذه الحملة بالتزامن مع اليوم العالمي للدم، ويستفيد منها مرض السرطان ومرضى الفشل الكلوي والجرحى والذين يجرون عمليات جراحية في المستشفيات والعديد من الأمراض والحوادث وغيرها.