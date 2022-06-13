وزارة التعليم الفني تناقش الاجراءات الفنية والتنظيمية للاختبارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

عقدت اللجنة العليا للامتحانات بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني ,اليوم, بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا برئاسة نائب الوزير عبدربه المحولي ، لمناقشة ما تم انجازه من اجراءات تنظيمية و فنية لإجراء العملية الاختبارية في المعاهد الفنية والمهنية في موعدها للعام الدراسي 2021-2022م .



واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع المعايير والجودة الدكتور أحمد كليب , اهم الاجراءات والتجهيزات التي تم انجازها بما يتعلق بالعملية الاختبارية في مقر لجنة المطبعة السرية ، وأهم التحديات التي تقف امام عمل اللجان الاختبارية في المعاهد الفنية والتقنية ، وكيفية معالجتها .

وأكد المحولي في الاجتماع ، على اهمية انجاز التقارير اللازمة لتسير عمل لجان الاختبارات خلال العام الدراسي الحالي و تكاثف جهود القائمين بعملية الاختبارات في المراحل القادمة لتطوير وتحسين العملية التعليمية في المعاهد الفنية والمهنية بمختلف المحافظات اليمنية .. مشيدا بجهود اللجان الاختبارية في سبيل انجاح العملية الاختبارية الوزارية لهذا العام 2021-2022 ، و تقديم المقترحات التطويرية التي تساهم في تحسين العملية التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية .