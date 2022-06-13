رئيس مجلس الشورى يعزي بوفاة صالح بن عاطف جابر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة الى عضو المجلس عبدالحق عبدالرحمن بن عاطف جابر، بوفاة نجل عمه صالح عبدالرب بن عاطف جابر.



وعبر الدكتور بن دغر، عن تعازيه الحارة بهذا المصاب الجلل، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.