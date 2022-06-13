اخبار الخليج / اخبار اليمن

رئيس مجلس الشورى يعزي بوفاة صالح بن عاطف جابر

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يعزي بوفاة صالح بن عاطف جابر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة الى عضو المجلس عبدالحق عبدالرحمن بن عاطف جابر، بوفاة نجل عمه صالح عبدالرب بن عاطف جابر.

 

وعبر الدكتور بن دغر، عن تعازيه الحارة بهذا المصاب الجلل، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا