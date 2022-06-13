محافظ شبوة يناقش مع وكيل وزارة الداخلية الوضع الأمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش محافظ محافظة شبوة عوض العولقي، امس مع وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد الأمير، عدداً من القضايا الأمنية والوضع الأمني في المحافظة.



واستعرض المحافظ، الوضع الأمني المستقر في المحافظة والجهود التي تقوم بها قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية لتثبيت وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار، ومحاربة الجريمة والتصدي الحازم للخارجين عن القانون.

من جانبه أشاد اللواء الأمير، بالجهود الأمنية في تثبيت الامن والاستقرار..مؤكداً حرص الوزارة على دعم الأجهزة الأمنية لتعزيز الامن والاستقرار.