شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفد أوروبي يطلع على أوضاع القطاع السمكي في البحر العربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي (حضرموت –شبوة –سقطرى)، المهندس يسلم بابلغوم، بمدينة المكلا، مع وفد أوروبي ضم نائبة سفير فرنسا لدى بلادنا مليسيا رحموني، ورئيسة قسم التعاون في سفارة ألمانيا لدى اليمن مارسيلا مارياربك، وممثلين عن برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الفاو والبرنامج الانمائي للامم المتحدة، أوضاع القطاع السمكي والصعوبات التي يعاني منها.



واستعرض اللقاء واقع القطاع السمكي والتحديات التي يواجهها، والاضرار التي لحقت بالقطاع بسبب الأحوال الجوية..داعياً الى دعم المشاريع التطويرية للقطاع السمكي خاصة في البنية التحتية لمراكز الانزال بما من شانه تحسين قيمة الاسماك وجودتها.