نائب رئيس مجلس النواب يثمن الدعم الياباني لليمن في مختلف المجالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة، مع مساعد وزير الخارجية ومدير عام إدارة الشرق الاوسط وافريقيا في الخارجية اليابانية السفير كانسوكي ناغاوكا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومناقشة مجمل الأوضاع في اليمن.



وأشاد نائب رئيس المجلس، بعمق العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والتنموية ..مثمناً الدعم الذي تقدمه اليابان لليمن في مختلف المجالات، من أجل التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي خلفتها حرب المليشيات الحوثية..مثمناً موقف اليابان في الترحيب بمجلس القيادة الرئاسي والجهود التي يبذلها في سبيل دعم عملية السلام في اليمن.

كما استعرض المهندس باصرة، تطورات الاوضاع باليمن .. منوهاً بالتزام الشرعية اليمنية بالهدنة الأممية على الرغم من صلف المليشيات الانقلابية الحوثية وتعنتها في تقويض كافة الاتفاقات..مؤكداً على أهمية تظافر جهود العالم والأصدقاء في اليابان بتقديم المزيد من المساعدات التنموية والإنسانية والخدمية لليمن، وما تتطلبه المرحلة القادمة من خلال تحقيق الاستقرار الإقتصادي وتحسين خدمات المواطنين اليمنيين.

و عبر باصرة، في اللقاء بحضور اعضاء المجلس الدكتور مهدي علي عبدالسلام، ومبخوت بن ماضي، ،وانصاف مايو، والدكتور نجيب غانم، وعبدالله النعماني وسفير اليابان لدى اليمن، عن تقدير بلادنا للمواقف الاخوية الأصيلة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني وشرعيته الدستورية في مواجهة العصابة الحوثية المدعومة إيرانياً واستعادة مؤسسات الدولة وما تقدمه من دعم و مساعدات إنسانية ومشاريع خدمية للتخفيف من معاناة اليمنيين.

كما تحدث الحاضرون بشأن الأوضاع المأساوية التي تعيشها البلاد نتيجة ما تقوم به مليشيات الحوثي، ومتطلبات المرحلة الراهنة.

من جانبه، أكد مساعد مساعد وزير الخارجية الياباني، استمرار بلاده في تقديم الدعم التنموي والإنساني للشعب اليمني..موضحاً أن اليابان ستقدم المزيد من المشاريع والمساعدات اللازمة لليمن، واستئناف دعم المشاريع التنموية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية..مجدداً موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي ووحدة واستقرار وأمن اليمن.