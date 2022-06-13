بلادنا تشارك في اجتماع وزراء التجارة العرب بجنيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية، في اجتماع وزراء التجارة العرب الذي عُقد على هامش المؤتمر الـ 12 لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، بوفد ترأسه وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول.



وأكد الاجتماع الذي ترأسه وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية الدكتور ماجد القصبي، على أهمية توحيد الرؤى والجهود العربية في مختلف القضايا التجارية والغير تجارية ذات الأهمية.

وأكد الوزير الاشول، أهمية الاجتماع في تعزيز ضوابط دعم مصائد الأسماك وإصلاح تجارة المنتجات الزراعية، واستفادة بلادنا في هذه المجالات ..مستعرضاً ما تعرضت له اليمن جراء حرب مليشيا الحوثي الانقلابية بعد ثلاثة أشهر من استكمال عملية انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالميو في يونيو ٢٠١٤م، الأمر الذي عطل الكثير من خطط الاندماج في النظام التجاري المتعدد الأطراف والاقتصاد الإقليمي والعالمي.

وتطرق وزير الصناعة والتجارة، إلى تسبب حرب الحوثيين بالدمار الكبير في البنى التحتية والقدرات الوطنية، والجهود المبذولة بمساندة الأشقاء بقيادة المملكة العربية السعودية والأصدقاء في المجتمع الدولي من أجل استعادة الدولة والشرعية في ظل الهدنة التي جرى عقدها وتمديدها برعاية الأمم المتحدة.. آملا تواصل الجهود العربية المشتركة من أجل العودة إلى مسار الاستقرار والتنمية وتعافي الاقتصاد الوطني ونموه.