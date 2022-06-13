وكيل تعز يبحث مع منظمات الأمم المتحدة احتياجات مديرية الشمايتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وكيل محافظة تعز محمد الصنوي، مع وفد من منظمات الأمم المتحدة، احتياجات مديرية الشمايتين والتربة من الخدمات الصحية والتعليمية والصرف الصحي.



وتطرق الوكيل الصنوي في اللقاء الذي عقد بحضور ممثلين لمنظمات الاوتشا واليونسيف والبرنامج الانمائي و الغذاء العالمي والفاو والبرنامج الغذائي ومكتب الامن والسلامة والهجرة الدولية تطرقا الوكيل الصنوي ومدير مديرية الشمايتين عبد العزيز الشيباني، الى الاحتياجات والاولويات لمدينة التربة في مجالات المياه والصرف الصحي في ظل ازدياد عدد السكان النازحين وأهمية إسهام منظمات الامم المتحدة في مواجهة الاعباء السكانية والخدمية..مشيداً بتدخلات المنظمات التنموية والانسانية.

من جانبه أكد نائب منسق الشئون الانسانية دييجو زوريلا، أن المنظمات الاممية لديها خطة تدخلات في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة وعدد من البرامج سيتم تنفيذها استجابة لخطة الاحتياجات للمحافظة.