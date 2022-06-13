‏الارياني: الهدنة الاممية كشفت حقيقة مليشيا الحوثي ووقوفها حجر عثرة امام جهود التهدئة واحلال السلام‏

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني" ان الهدنة الاممية والمفاوضات التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمان، كشفت من جديد للداخل والخارج حقيقة مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران".



وأضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " ان الاحداث التي شهدتها اليمن منذ سريان الهدنة أكدت ان مليشيا الحوثي هي من تقف حجر عثرة امام جهود التهدئة واحلال السلام، وتحاصر المدنيين، وتنهب الايرادات لصالحها بدل توجيهها لدفع مرتبات الموظفين، وتتخذ من الملف الانساني مادة للتضليل والابتزاز والمساومة"‏.

واشار الارياني، الى ان الحكومة شرعت منذ اللحظة الأولى لاعلان سريان الهدنة الاممية بتنفيذ كافة التزاماتها الواردة في اعلان الهدنة، فاوقفت إطلاق النار بمختلف الجبهات، وسهلت وصول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة، واعادة تشغيل مطار صنعاء لوجهتين "الاردن، مصر"وقدمت الكثير من التنازلات في سبيل تحقيق ذلك‏، حرصا منها على رفع المعاناة عن كاهل اليمنيين..لافتاً الى انه في المقابل لم تنفذ مليشيا الحوثي اياً من التزاماتها الواردة في اعلان الهدنة، وواصلت خروقاتها في مختلف الجبهات، وتنصلت من التزام فتح المعابر وتسهيل تنقل المواطنين وحركة البضائع بين المحافظات، وعرقلت كل المبادرات والحلول لفتح طريق لا يتجاوز نصف كيلو متر في المدخل الرئيسي لمحافظة تعز‏.

وطالب الارياني، المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي باعادة النظر في طريقة تعاطيهم مع مليشيا الحوثي، وممارسة ضغوط حقيقية على المليشيا للانخراط بحسن نية في جهود التهدئة واحلال السلام، والحيلولة دون استغلالها للهدنة فرصة لترتيب الاوراق والتحضير لدورة جديدة من التصعيد.