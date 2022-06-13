عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير حوثي ومرافقوه يعتدون على مواطن ويكسرون إصبعه

الإثنين 13 يونيو 2022

الخليج 365

أقدم وزير في حكومة ميليشيا الحوثي الانقلابية غير المعترف بها دولياً، مع مرافقيه بالاعتداء على المواطن عبد السلام الجائفي، في صنعاء.



وقال الجائفي، في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الوزير الحوثي أحمد العليي (وزير الكهرباء في حكومة الحوثي) ، قام بلطمه في الوجه، وكسر إصبعه، بعد الاعتداء عليه مع عصابة مسلحة استقدمها معه.

وأشار الجائفي، إلى أن سبب الاعتداء عليه من قبل القيادي الحوثي، والعصابة التي استقدمها، مزاعم "العليي" أنه مخالف، مؤكداً أنه لم يكن مخالفاً على الإطلاق، وتحداه إثبات ذلك.

يأتي هذا في ظل الانتهاكات المتزايدة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية، ذراع إيران في اليمن، بحق المواطنين في صنعاء ومناطق سيطرتها، ورفضها مطالب المواطنين، ومنها خفض تعرفة أسعار الكهرباء.