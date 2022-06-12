المهرة.. الشرطة تضبط 7 من مروجي المخدرات في عمليتي دهم بالغيضة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة المهرة، الأحد، ضبط عددا من مروجي وتجار المخدرات في عمليتي دهم في مدينة الغيضة مركز المحافظة شرقي اليمن.



وأفاد مركز المهرة الإعلامي عن مصدر أمني قوله، إن الأجهزة الأمنية داهمت مساء أمس السبت منزلين في مديرية الغيضة بناء على إذن من النيابة العامة وبعد تتبع وتحري استمرت لأيام، والقت القبض على عصابة تعمل في بيع وترويج المواد المخدرة.



وأضاف، أن أفراد الشرطة تمكنوا خلال العمليتين من القبض على سبعة أشخاص من مروجي المواد المخدرة وبحوزتهم كميات كبيرة من الحشيش، بعد محاولتهم مواجهة رجال الأمن.



وأوضح المصدر، أنه تم العثور على كميات كبيرة لمادة الحشيش والحبوب المخدرة وأجهزة اتصالات حديثة ولوحات سيارات مزورة يستخدموها في عملية البيع والترويج للمخدرات والحشيش ومادة الشبو.



وأشار إلى البحث الجنائي فتح محاضر تحقيقات وجمع الأدلة على المضبوطين تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة لينالوا جزاهم الرادع.



وقال نائب مدير الأمن والشرطة ومدير البحث الجنائي بالمهرة العقيد أحمد علي رعفيت، إن "الأجهزة الأمنية مستمرة في مكافحة المخدرات والارهاب وكل الآفات الخطيرة والدخيلة على المهرة".



وشدد رعفيت في تصريح أن الأجهزة الأمنية يقظة وتقوم بتتبع كل من يريد المساس بأمن المهرة، معربا عن شكره جميع المواطنين رجال ونساء الذين يساعدوا رجال الأمن للوصول إلى هؤلاء المجرمين الذين يريدون إفساد شبابنا ويدمروا المهرة.



وفي وقت سابق أعلنت، الأجهزة الأمنية في مدينة سيئون، بوادي وصحراء حضرموت، القبض على عصابة من ثلاثة أشخاص، كانوا يستقلون سيارة وبحوزتهم كمية مادة الشبو المخدر وأدوات تعاطيه.

